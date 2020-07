Cagliari-Sassuolo 1-1: Joao Pedro risponde a Caputo 

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1

Sbatte contro il Cagliari il sogno europeo del Sassuolo (1-1). Gli uomini di De Zerbi, in vantaggio dopo pochi minuti con il solito Caputo (12'), al suo diciottesimo gol stagionale, dominano per tutto il primo tempo ma nel secondo, con i sardi in dieci per l'espulsione di Carboni (48'), subiscono il pareggio di Joao Pedro (63') e non riescono più a riprendersi la partita e portarsi a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali in chiave Europa League. Il Milan, prossimo avversario del Sassuolo e diretto concorrente per il settimo posto, ora è un po' più lontano.





























































LA PARTITA

Un pareggio che va stretto al Sassuolo: dopo un inizio gara a ritmi bassi, infatti, gli ospiti si portano in vantaggio al 12’: c’è un corner, battuto a rientrare; Faragò tocca la sfera e devia verso il secondo palo, dove Caputo interviene e mette in porta di testa. Il giro palla voluto da De Zerbi si conferma ancora l’arma migliore per i suoi uomini: il Sassuolo, in effetti, riesce a manovrare con fluidità, arrivando spesso dalle parti di Cragno; complice anche un Cagliari che rinuncia alla pressione e prova a giocare sulle ripartenze. Dunque, il primo tempo si gioca tutto in una metà campo, con i rossoblù che non si presentano mai dalle parti di Pegolo.



A inizio ripresa, Carboni si fa espellere per doppia ammonizione: i sardi restano in dieci uomini e gli ospiti cercano di approfittarne, alzando il ritmo dell’incontro. Inaspettatamente, al 63’ è il Cagliari a segnare con Joao Pedro: il brasiliano strappa un pallone in mezzo al campo e serve Rog sulla sinistra, che gli restituisce la palla con un assist da mettere in porta di piatto. Gli uomini di Zenga interrompono così un digiuno dal gol durato 467 minuti. Una rete subita che a De Zerbi e ai suoi deve sapere di beffa. Gli ospiti, dopo il pareggio, si buttano in avanti e provano in ogni modo a riportarsi in vantaggio, ma i padroni di casa, complice l’inserimento di Simeone, riescono ad assumere un atteggiamento più offensivo e a resistere alle incursioni del Sassuolo. Per gli emiliani, ora a 48 punti in classifica, si riducono le possibilità di ottenere un biglietto per l’Europa League.

LE PAGELLE

Joao Pedro 7 - Dopo un anonimo primo tempo, nella ripresa crea la prima occasione da gol per il Cagliari, partendo da centrocampo. Non contento, realizza anche la rete che permette ai suoi di pareggiare.

Simeone 6,5 - Non parte titolare, ma quando entra al posto di Pereiro riesce a dare un po’ di ossigeno al Cagliari. Le sue puntate in avanti permettono ai padroni di casa di alleggerire la pressione del Sassuolo.

Carboni 4,5 - Nonostante sia già ammonito, interviene in modo falloso su Djuricic e si fa espellere per doppia ammonizione. Un intervento discutibile, che costringe il Cagliari a giocare in dieci uomini nel momento meno opportuno.

Caputo 7 - Il suo fiuto per il gol, unito a un pizzico di fortuna, si rivela essenziale nell’incontro. Sulla rete ha un tempismo perfetto e durante l’incontro si mantiene sempre sulla linea del fuorigioco, pronto a far male al Cagliari.

Djuricic 6 - Quando va a conclusione, sbaglia molto. Tuttavia, le sue giocate mandano spesso in tilt la difesa di casa, obbligata agli straordinari tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa.

Boga 5,5 - Come Djuricic, sbaglia qualche conclusione, specialmente nel finale di gara. Nella prima metà dell’incontro, però, non riesce a trovare i suoi spazi in avanti e non incide come invece fa il compagno.

IL TABELLINO

CAGLIARI – SASSUOLO 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno 6, Ceppitelli 6, Pisacane 5,5, Carboni 4,5, Nandez 6,5, Brisa 5,5 (1’ st Ladinetti 6.5), Rog 6,5 (45’ st Klavan sv), Faragò 5,5, Mattiello 6, Joao Pedro 7, Pereiro 5,5 (1’ st Simeone 6,5). A disp.: Rafael, Ciocci, Walukiewicz, Porru, Lykogiannis, Del Pupo, Lombardi, Paloschi, Ragatzu. All.: Zenga 6,5

Sassuolo (4-3-3): Pegolo 6, Muldur 5,5 (26’ st Magnani 6), Marlon 6, Ferrari 5,5, Rogerio 6 (45’ st Kyriakopoulos sv), Djuricic 6 (45’ st Manzari sv), Locatelli 6,5, Traorè 5,5 (26’ st Raspadori 5,5), Haraslin 6 (26’ st Ghion 5,5), Caputo 7, Boga 5,5. A disp.: Consigli, Russo, Chiriches, Peluso, Piccinini, Mercati. All. De Zerbi 5,5

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 12’ Caputo (S), 18’ st Pedro (C)

Ammoniti: Carboni (C), Faragò (C), Marlon (S), Rog (C), Ferrari (S)

Espulso: 3’ st Carboni (C) per somma di ammonizioni



LE STATISTICHE

• Quattro delle ultime cinque sfide in Serie A tra Cagliari e Sassuolo sono terminate in parità, comprese le ultime due disputate in Sardegna.

• Il Sassuolo è imbattuto contro il Cagliari in Serie A da sette partite (3V, 4N), dopo aver perso le due precedenti contro i sardi nella competizione.

• Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime otto partite in campionato (5V, 3N), la propria striscia di imbattibilità più lunga in Serie A dall’aprile 2018 (otto).

• Il Cagliari non ha mai perso nelle due partite in cui ha effettuato meno tiri (inclusi i respinti) verso la porta avversaria in questo campionato: due nel pareggio contro il Sassuolo e cinque nella vittoria contro il Napoli dello scorso settembre.

• Il Sassuolo ha registrato il 77.3% di possesso palla contro il Sassuolo, record nella propria storia in Serie A.

• Il Sassuolo ha vinto solo due delle otto partite in Serie A in cui ha chiuso una partita con più del 70% di possesso palla (5N, 1P).

• Il Cagliari ha mantenuto il possesso della palla per il 22.7% della sfida contro il Sassuolo, meno di ogni altra partita in questo campionato.

• Con la sua 18a rete in campionato, Joao Pedro ha interrotto a 467 minuti il digiuno da gol del Cagliari in Serie A.

• Joao Pedro ha segnato 18 reti in questo campionato con il Cagliari, solo uno in meno di quanti ne aveva realizzate nelle tre stagioni precedenti in Sardegna nel massimo campionato.

• Quella realizzata da Francesco Caputo per lo 0-1 è stata la rete numero 1000 della Serie A 2019/20 - nella scorsa stagione il 1000º gol era arrivato alla 38ª giornata.

• A partire dalla scorsa stagione, Francesco Caputo è l'attaccante italiano che ha realizzato più gol su azione in Serie A (30). In generale, meno solo di Duvan Zapata (38) e Cristiano Ronaldo (33).

• Nelle ultime due stagioni, solo Cristiano Ronaldo (16) e Ciro Immobile (14) hanno segnato più volte il primo gol del match in Serie A di Francesco Caputo (13), fra i giocatori attualmente presenti nella competizione.

• Riccardo Ladinetti e Giacomo Manzari sono il 31° e il 32° giocatore diverso schierato dal Cagliari in questa Serie A, solo il Genoa (34) ne ha utilizzati di più in questa stagione.

• Andrea Carboni ha raccolto due espulsioni in sei presenze in Serie A con il Cagliari; il difensore è uno dei sei giocatori di movimento in questo campionato ad aver collezionato due cartellini rossi.