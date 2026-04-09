Cagliari: prosegue il ritiro in vista della Cremonese, rientra Belotti

Contro i grigiorossi dell'ex Giampaolo non ci saranno Pavoletti, alle prese con un affaticamento al ginocchio, Idrissi e Felici. Ma Pisacane avrà a disposizione per l'attacco anche Belotti e Borrelli, che insieme a Kilicsoy si contendono un posto accanto ad Esposito. Con il conseguente possibile arretramento a centrocampo di Folorunsho, schierato per necessità come attaccante nelle ultime partite. A centrocampo la tentazione del mister si chiama Mazzitelli per aiutare Gaetano in regia. Poi rimarrebbe un solo posto con il tecnico chiamato a scegliere tra Deiola, Adopo, Folorunsho e Sulemana.