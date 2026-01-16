Cagliari, Pisacane: "Contro la Juve moltiplicare gli sforzi, non basterà il 100%"

"Non ci sono calciatori del passato o attualmente juventini che prenderei nella mia squadra. Più che altro penso a noi, al nostro momento, a quello che dovremo provare a fare. Oggi è il tempo di ragionare sull'attualità e non sul fantacalcio. All'andata abbiamo sfidato una Juventus che veniva dal cambio di allenatore poche settimane prima, stiamo lavorando per capire come limitarla, penso che possiamo dire la nostra nell'ambito delle nostre prerogative". Così il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, alla vigilia della sfida casalinga contro la Juventus. "Oggi la Juventus è più quadrata, numeri alla mano, e più in fiducia. Come si affronta? Bisognerà moltiplicare tutti gli sforzi, non puoi pensare di fare risultato contro la Juventus facendo il 100%, ma servirà di più: furore, tenacia, attenzione, concentrazione per 100 minuti e anche di più. Se avremo questo atteggiamento l'episodio andrà dalla nostra parte. Influenze dal mercato? No, chi verrà convocato lo sarà perché idoneo a portare il proprio contributo se chiamato in causa", ha aggiunto. "Luvumbo? Viene dalla Coppa d'Africa, è un elemento abituato a giocare competizioni internazionali con stress emotivo e fisico molto elevati. Ha un grande attaccamento alla maglia, gli ho consigliato di non leggere commenti o critiche in questi giorni, ma è bene pensare a lavorare come sta facendo, al dare tutto per essere ciascuno di noi conscio di fare il massimo. Zito dà sempre tutto", ha sottolineato.