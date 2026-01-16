Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Pisacane: "Con la Juventus possiamo dire la nostra"

16 Gen 2026 - 15:00

Contro la Juventus domani sera alla Domus per cercare risposte, riscatto e punti salvezza. "Stiamo lavorando per capire come limitarla- spiega Pisacane nella conferenza stampa della vigilia - penso che possiamo dire la nostra nell'ambito delle nostre prerogative. Come si affronta? Bisognerà moltiplicare tutti gli sforzi, non puoi pensare di fare risultato contro la Juventus facendo il 100%, ma servirà di più: furore, tenacia, attenzione, concentrazione per 100 minuti e anche di più. Se avremo questo atteggiamento l'episodio andrà dalla nostra parte". Scorie dalla brutta sconfitta di Genova: "Non è mai bello perdere e quindi c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Nell'analisi della gara di Genova si sono viste tante cose già notate in passato, ci sono delle leggerezze sui gol subiti che vanno gestite diversamente, e non so quanto si possano allenare perché sono dinamiche di campo. La sconfitta è maturata in modo più severo del dovuto e questo aumenta l'amarezza, dopo la partita le facce erano ovviamente piene di scoramento perché quando perdi fa male, non dobbiamo però fare drammi perché si è persa una gara, uno scontro diretto, ma il campionato è molto lungo e bisogna lavorare per aumentare il nostro livello in termini di equilibrio e personalità, doti che fanno la differenza".

Il Cagliari avra' un Mina in più, e Pisacane assicura che il difensore "sta lavorando per tornare alla forma migliore, a volte rischi qualcosa facendolo giocare perché ha bisogno anche della partita per arrivare alla sua condizione ideale, non bastano solo gli allenamenti. Le scelte non sono mai casuali, e sono frutto di aspetti legati all'avversario, al piano gara, alla condizione dei ragazzi. Detto ciò, domani Mina può partire dal primo minuto". Primo obiettivo: non iniziare la gara in salita: "Prendere gol nei primi minuti del primo tempo, come contro Cremonese e Genoa, o del secondo come avvenuto col Milan, è sinonimo di mancanza di attenzione. Bisogna sempre essere sul pezzo". Infine il mercato: "A centrocampo - ammette il tecnico - soffriamo un po' numericamente per via degli infortuni. Con la società c'è confronto quotidiano, sappiamo dove vogliamo e dobbiamo intervenire, tutto sarà frutto di valutazioni attente e ponderato, senza volontà di stravolgere la rosa".

Ultimi video

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

00:44
Leao e Maignan super, Rabiot leader

Maignan promosso a Como: il segreto è nel rapporto con Filippi

00:48
MCH RIGORE IN GIAPPONE MCH

Coppa d'Asia: il portiere giapponese para, esulta ma la palla va in rete

01:39
DICH SPALLETTI SU MERCATO DICH

Spalletti sul mercato "Ci sono un paio di cose che ci potrebbero mancare"

07:20
DICH SPALLETTI RISULTATISTI DICH

Spalletti: "Ho visto due volte Como-Milan e su giochisti/risultatisti vi dico che..."

01:37
I nuovi della Fiorentina

I nuovi della Fiorentina

01:27
De Ketelaere torna al gol

De Ketelaere torna al gol

01:58
L'anticipo della 21esima

L'anticipo della 21esima

01:28
Cavalcando con Rabiot

Cavalcando con Rabiot

01:43
Yildiz, che numeri

Yildiz, che numeri

01:46
DICH GROSSO PRE NAPOLI DICH

Grosso: "Col Napoli sarà un esame, dentro la difficoltà ci si forgia"

01:44
Pio il gladiatore

Pio, il gladiatore dell'Inter

01:42
Scudetto alla milanese?

Sarà uno scudetto alla milanese?

01:50
Napoli, attacco in panne

Napoli, attacco in panne

03:00
Como-Milan 1-3: gli highlights

Como-Milan 1-3: gli highlights

01:16
Callegari: "Vincerà il Milan perché...vincerà l'Inter perché"

Callegari: "Vincerà il Milan perché... vincerà l'Inter perché"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

DICH PALLADINO PRE PISA 15/1 DICH

Atalanta, Palladino: "Kolasinac è recuperato al 100%"

DICH ALLEGRI POST VITTORIA 15/1 DICH

Allegri: "Meno 3 dall'Inter non significa niente, sul rigore ho deciso io"

DICH PIO ESPOSITO POST INTER-LECCE IN MIX 14/1 DICH

Pio Esposito: "Sicuramente il mio gol più importante"

Caos step on foot

Caos step on foot

Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:20
Bonucci: "Quello con la Nazionale è stato un rapporto viscerale"
16:55
Milan, riecco Pavlovic: il difensore si è allenato in gruppo
16:33
Udinese, Runjiac: "Contro l'Inter vogliamo sorprendere una seconda volta"
15:43
Genoa, De Rossi: "Lontanissimi dal nostro obiettivo"
15:27
Bologna, accolto il ricorso per Cambiaghi: squalifica ridotta a una giornata