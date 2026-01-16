Cagliari, Pisacane: "Con la Juventus possiamo dire la nostra"

Contro la Juventus domani sera alla Domus per cercare risposte, riscatto e punti salvezza. "Stiamo lavorando per capire come limitarla- spiega Pisacane nella conferenza stampa della vigilia - penso che possiamo dire la nostra nell'ambito delle nostre prerogative. Come si affronta? Bisognerà moltiplicare tutti gli sforzi, non puoi pensare di fare risultato contro la Juventus facendo il 100%, ma servirà di più: furore, tenacia, attenzione, concentrazione per 100 minuti e anche di più. Se avremo questo atteggiamento l'episodio andrà dalla nostra parte". Scorie dalla brutta sconfitta di Genova: "Non è mai bello perdere e quindi c'è sicuramente qualcosa da rivedere. Nell'analisi della gara di Genova si sono viste tante cose già notate in passato, ci sono delle leggerezze sui gol subiti che vanno gestite diversamente, e non so quanto si possano allenare perché sono dinamiche di campo. La sconfitta è maturata in modo più severo del dovuto e questo aumenta l'amarezza, dopo la partita le facce erano ovviamente piene di scoramento perché quando perdi fa male, non dobbiamo però fare drammi perché si è persa una gara, uno scontro diretto, ma il campionato è molto lungo e bisogna lavorare per aumentare il nostro livello in termini di equilibrio e personalità, doti che fanno la differenza".