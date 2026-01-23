Cagliari, Pisacane: "Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile"

23 Gen 2026 - 19:27
Fiorentina-Cagliari scontro diretto per la salvezza, così dice la classifica. Ma per Fabio Pisacane non è proprio così: "La realtà è un'altra - spiega l'allenatore del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia-. È una squadra forte con una rosa allestita per le prime posizioni. Ora sta rimpiazzando alcuni elementi con giocatori altrettanto forti. È in un momento particolare: in fiducia per quello che sta succedendo in campo e segnata per il lutto per il loro numero uno. Noi dobbiamo fare una gara impeccabile".

I tifosi ancora parlano della vittoria con la Juventus. Ma il mister frena: "Così come dopo la partita con il Genoa era giusto non deprimersi, così dopo la vittoria con la Juve non dobbiamo esaltarci troppo. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Vero che in quella gara le statistiche sono contro di noi, ma quelle statistiche non rendono conto di un percorso che noi abbiamo ben chiaro per il raggiungimento del nostro obiettivo. Andiamo avanti consapevoli che ogni partita è una battaglia".

Sulla formazione Pisacane non si sbilancia: "In teoria quando si vince vuol dire che tutto ha funzionato bene e che quindi sarebbe meglio non toccare niente. Ma è anche vero che ogni partita fa storia a sé e ci potrebbe essere bisogno di qualche accorgimento che consenta alla squadra di avere dei vantaggi". Cagliari a Firenze con Dossena e Sulemana: "Sono tornati a casa e hanno portato entusiasmo - ha detto Pisacane - sono due giocatori che possono inserirsi subito e che hanno alzato il livello degli allenamenti perché sono due giocatori importanti. Abbiamo due frecce dell'arco in più". "La linea - aggiunge Pisacane parlando del mercato ancora aperto - è quella eventualmente di aggiungere dei tasselli funzionali a ciò che già abbiamo, non quella di portare elementi che stravolgano la squadra. Siamo vigili sul mercato. Se dovesse andare via qualcuno sicuramente sarà rimpiazzato. Prati? Oggi è un giocatore che parte a Firenze e fa parte del progetto. Poi nel mercato è vero che tutto può succedere".

Pisacane si è soffermato anche sul ciclone Harry che nei giorni scorsi si è abbattuto sull'isola: "Vicinissimo alla Sardegna in questo momento così difficile, ma è una terra che conosco bene: saprà rialzarsi". 

Cagliari, Pisacane: "Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile"
