Cagliari, Pisacane: "Con la Fiorentina dobbiamo fare una gara impeccabile"

Sulla formazione Pisacane non si sbilancia: "In teoria quando si vince vuol dire che tutto ha funzionato bene e che quindi sarebbe meglio non toccare niente. Ma è anche vero che ogni partita fa storia a sé e ci potrebbe essere bisogno di qualche accorgimento che consenta alla squadra di avere dei vantaggi". Cagliari a Firenze con Dossena e Sulemana: "Sono tornati a casa e hanno portato entusiasmo - ha detto Pisacane - sono due giocatori che possono inserirsi subito e che hanno alzato il livello degli allenamenti perché sono due giocatori importanti. Abbiamo due frecce dell'arco in più". "La linea - aggiunge Pisacane parlando del mercato ancora aperto - è quella eventualmente di aggiungere dei tasselli funzionali a ciò che già abbiamo, non quella di portare elementi che stravolgano la squadra. Siamo vigili sul mercato. Se dovesse andare via qualcuno sicuramente sarà rimpiazzato. Prati? Oggi è un giocatore che parte a Firenze e fa parte del progetto. Poi nel mercato è vero che tutto può succedere".