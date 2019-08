"La risonanza ha evidenziato la lesione del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Il campo che mi ha regalato tantissime emozioni questa volta mi fa assaporare un infortunio amaro". Inizia così' il post pubblicato da Leonardo Pavoletti sulla sua pagina Facebook. Per l'attaccante del Cagliari, infortunatosi domenica scorsa nella gara con il Brescia, si prospetta un lungo stop, di almeno tre mesi, ma potrebbero essere anche di più. "Anche se per ora è una bella batosta - scrive il bomber rossoblù - per come è avvenuta e per le sensazioni che mi ha dato sarà sempre una goccia amara in un mare di soddisfazioni! E allora posso dire con sincerità che se proprio mi doveva accadere sono contento che mi sia successa qui, in casa nostra, con accanto i miei compagni, su questo terreno di gioco e soprattutto con e per questa maglia! Detto cià, ci vediamo presto in campo".