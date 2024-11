CAGLIARI, NICOLA: "PARI GIUSTO, DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI"

"Sapevamo bene che sarebbe stata una partita tosta. Il pareggio è giusto ma per chi come noi lotta per determinate posizioni le partite se le perdi pensi sia tutto da buttare. Dobbiamo essere più determinati perché essere più cattivi fa la differenza anche perché il gol subito è arrivato subito dopo". Così il tecnico del Cagliari Davide Nicola dopo il 2-2 in extremis a Marassi contro il Genoa. "Dobbiamo migliorare per non far trovare con troppa facilità il gol agli avversari - ha detto a Dazn - Mi spiace non aver trovato il vantaggio nel nostro momento migliore. Ma sono soddisfatto che questo Cagliari lotta".