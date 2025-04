Cagliari, Nicola: "Importante non subire gol, grazie ai tifosi"

Soddisfatto dell'ennesimo risultato positivo il tecnico del Cagliari Davide Nicola: "Sapevamo dove venivamo, all'andata avevamo fatto qualcosa in più, ma ci aveva visto pagare dazio. All'andata loro erano più brillanti, per noi era importante capire lo stile di gioco che utilizziamo. Questo costringe a perdere baricentro, se non hai qualità e velocità, rischi di subire delle contro ripartenze. Direi che è stato importante non subire gol, queste partite a volte non sono belle ma sono importanti per il percorso". Un punto pesante ottenuto anche con il sostegno di un grande pubblico: "Oggi i tifosi hanno dimostrato il loro attaccamento e noi abbiamo dimostrato quanto ci tenessimo a uscire con dei punti. Sogni sempre di vincere, però bisogna anche rendersi conto di quanto sia difficile emotivamente giocare una partita del genere. Se non hai la forza di avere la partita in pugno, vai in difficoltà. Noi ci abbiamo messo di tutto, come ha fatto l'Empoli, e come dovremo fare nei vari scontri diretti".