Cagliari, Nicola: "Gara interpretata bene dai ragazzi"

"È stata una partita interpretata bene dai ragazzi". Davide Nicola applaude il suo Cagliari dopo il pareggio contro il Milan a San Siro: "Ci aspettavamo una grande squadra con grande qualità, galvanizzata dalla conquista della Supercoppa. Rispetto all’andata sapevamo che avremmo dovuto fare più fatica quando non avevamo palla - ha detto a Sky Sport - Sono contento di quello che sta facendo la squadra, con il presupposto e l’umiltà che si possa far punti in ogni contesto. Felici? La società l’ha preso sapendo delle sue qualità. Può fare ancora di più".