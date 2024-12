Cagliari, Nicola: "Dovremo fare una partita gagliarda"

Davide Nicola è pronto ad affrontare l'Inter senza particolari timori reverenziali. Il tecnico dei sardi ha spiegato le proprie intenzioni nella conferenza stampa della vigilia sottolineando come i rossoblu siano pronti a giocarsela fino in fondo: "L'Inter è una squadra di grandissima qualità ed abbiamo bisogno di fare una partita gagliarda con tanta aggressività, cercando di non smettere di giocare, ma farlo con la giusta attenzione. Dovremo capire i momenti in cui cercare di colpire. Infermeria? Nessuno a parte Zito - ha sottolineato Nicola -. Contro l'Inter servirà capacità di recupero immediato. A Venezia avevamo l'atteggiamento di chi voleva vincere. Abbiamo dominato nettamente il primo tempo. Abbiamo fatto delle valutazioni, ovvero che non basta fare bene quanto progettato, ma si dovrebbe avere più cattiveria nel gestire le situazioni. Abbiamo subito una sola azione pericolosa e l'abbiamo gestita male. Dobbiamo pretendere di più sotto l'aspetto nervoso".