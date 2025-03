Cagliari, Nicola: "Abbiamo speso tante energie, ritiro utile"

Davide Nicola è sicuro che la via del ritiro sia la scelta più corretta. Il tecnico dei sardi è tornato a parlarne nel corso della conferenza stampa in vista della sfida contro il Genoa: "È stato utile perchè la settimana era molto corta. Abbiamo speso molto nelle ultime tre gare e stanno arrivando anche i primi caldi. Accadrà anche altre volte, specie quando le gare saranno ravvicinate. Abbiamo cercato di recuperare, lavorare insieme con sessioni video, concentrandoci in modo particolare su dettagli - ha spiegato Nicola -. Abbiamo Zappa e Zortea che giocano insieme si possono alternare. Fondamentalmente è una coppia che ha sempre risposto bene anche a livello fisico. E' un discorso di strategia. Produciamo poco in attacco? Dobbiamo cercare di alzare il baricentro, ed impedire all'avversario di ragionare. In alcune partite si produce tanto, in altre meno. Stiamo trovando il giusto equilibrio con le capacità degli avversari. Stiamo cercando di migliorare l'interpretazione di due strategie diverse di gara. Sono convinto che una volta che miglioreremo in questo le cose andranno meglio".