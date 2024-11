CAGLIARI, NICOLA: "ABBIAMO AVUTO CORAGGIO CONTRO IL MILAN"

Il Cagliari ha strappato un punto al Milan nel finale in un pirotecnico 3-3: "Abbiamo avuto coraggio - ha commentato Davide Nicola a fine partita -, ma abbiamo avuto una prestazione continua e intrepretato bene la partita. Abbiamo giocato a calcio e stiamo crescendo". "Nel primo tempo non siamo sempre riusciti a fare la giusta preparazione dei cross A volte abbiamo preparato spesso e bene girando la palla, alle volte eravamo frenetici e abbiamo perso palloni in ripartenza. Nel secondo tempo invece abbiamo avuto la capacità di costruire con meno frenesia. Se guardiamo i numeri è quasi un peccato averla pareggiata, ma ci ricordiamo umilmente che incontravamo una grande squadra. Siamo soddisfatti e abbiamo costruito gioco. La continuità per chi concorre per il nostro obiettivo non è facile averla. La prima cosa da ricercare è la continuità di prestazione ma la squadra ha sempre prodotto gioco e dimostrato. Ci sono cose da migliorare, come prendere meno gol. Abbiamo incontrato squadre come Roma, Juventus, Napoli, Milan e Lazio. Anche a Roma abbiamo fatto un’ottima partita ma quando non troviamo il gol è difficile trovare punti. Dobbiamo avere fiducia e umiltà per trovare punti”.