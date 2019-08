CAGLIARI, NAINGGOLAN: "GARA DECISA DA EPISODI. INTER? ACCETTO"

"Oggi gli episodi hanno fatto la differenza, non è il risultato che ci aspettavamo. Il tempo dirà se la squadra si è rinforzata o meno". Cosi' Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari, commenta a Sky la sconfitta contro il Brescia. Inevitabile parlare con il Ninja del suo addio all'Inter. "E' una scelta che ho dovuto condividere, sono stato convocato a Milano prima della partenza del ritiro e mi hanno spiegato la loro idea. Loro sono stati chiari, me ne sono andato e l'ho dovuto accettare", ha aggiunto il centrocampista belga. "Continuare a stare li' da parte non mi piaceva, cosi' ho deciso di andare via. E' stata una scelta importante", ha spiegato. Infine sulla situazione di Icardi, Nainggolan ha detto: "Ognuno fa la sua carriera. Lui ha fatto piu' di cento gol in Serie A, ha dimostrato di essere un giocatore importante e poi se farà un'altra scelta gli auguro il meglio"..