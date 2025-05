Cagliari, la partita col Venezia diventa decisiva

Niente di compromesso. E la situazione non è precipitata dopo la vittoria dell'Empoli con il Parma. Ma il Cagliari deve stare attento. A due giornate dalla fine del campionato, la squadra di Nicola è a più cinque da due squadre, Lecce e Empoli. Situazione invidiabile, ma per la salvezza non basta: per la matematica, senza aspettare i risultati delle concorrenti, domenica prossima contro il Venezia serve la vittoria. Con un punto, invece, si aprirebbe in teoria la possibilità di essere raggiunti sempre da Lecce e Empoli a quota 34. Salentini e toscani dovrebbero però fare sei punti nelle ultime due gare. La sconfitta dei rossoblù, con l'ultima giornata da giocare a Napoli, sarebbe un mezzo disastro. Mezzo perché il Cagliari potrebbe comunque ancora salvarsi se le rivali pareggiassero una delle ultime due partite. Il problema: alla Domus arriva il Venezia. Per la squadra di Di Francesco, comunque dovesse andare la partita di stasera con la Fiorentina, la prossima gara potrebbe essere decisiva per conquistare una clamorosa permanenza in A. Morale della favola: domenica sarà una partita ad altissima tensione. Il Cagliari avrebbe potuto chiudere la questione con Udinese e Como. Ma non c'è riuscito. E ora è costretto a una settimana supplementare di paura. Questo pomeriggio ripresa degli allenamenti. E saranno giorni importanti per cercare di recuperare infortunati e acciaccati. Con una certezza: non ci sarà Pavoletti, squalificato dopo il giallo (era diffidato) rimediato nella gara di Como. Nicola deve arruolare tutti gli attaccanti a disposizione. Anche chi non è al meglio. Innanzitutto Coman, la scorsa settimana alle prese con un fastidio al tendine di Achille. E poi Kingstone, non al 100% per un problema alla caviglia. Dall'attacco alla difesa, tra gli obiettivi di staff tecnico e medico c'è anche quello di riportare nel gruppo (e magari almeno in panchina) Mina. Per Luperto, assente a Como, non ci dovrebbero essere problemi: stringerá i denti e contro il Venezia ci sarà.