Cagliari, Giulini: "Var? Troppe chiamate, ridare centralità ad arbitri"

"Ero inizialmente molto favorevole al Var. Ma soprattutto in questa stagione sto iniziando ad avere un po' di perplessità, perché le chiamate sono troppe e vedo sempre meno arbitri che in campo si prendono responsabilità. E questo mi dispiace, perchè abbiamo almeno una decina di arbitri fortissimi, 3-4 della vecchia generazione e 5-6 emergenti". Così il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ospite de La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, a proposito dell'uso del Var in Serie A.