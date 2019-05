CAGLIARI, FARAGO' OPERATO ALL'ANCA: FUORI SEI MESI

08/05/2019

Il centrocampista del Cagliari Paolo Faragò è "stato sottoposto in data odierna ad intervento chirurgico all'anca sinistra in artroscopia per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto". Lo comunica il club sardo in una nota sul proprio sito ufficiale, aggiungendo che l'operazione, eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal Professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è "perfettamente riuscita" e prevede una "prognosi di circa sei mesi".