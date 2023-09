Bundesliga: Tel trascina il Bayern, M’Gladbach ko all’87’

Germania

© Getty Images Il Bayern Monaco vince anche la terza giornata di Bundesliga e resta in testa alla classifica a punteggio pieno. In casa del Borussia M’Gladbach finisce 1-2, con la rete decisiva di Tel all’87’, in goal anche Itakura e Sané. Nove punti anche per il Bayer Leverkusen, che rifila un 5-1 al Darmstadt, doppietta di Boniface. 5-0 Stoccarda al Friburgo, poker del Werder Brema al Mainz, 3-1 dell’Hoffenheim al Wolfsburg. 2-2 tra Augsburg e Bochum.

BORUSSIA M’GLADBACH-BAYERN MONACO 1-2

Il Bayern sfata il tabù del Borussia Park e resta in cima alla classifica grazie alla rimonta nel secondo tempo. Il primo squillo è firmato da Sané, che calcia largo da buona posizione. Al 25’ arriva la risposta dei padroni di casa con Friedrich, che incorna una punizione dalla sinistra e colpisce la parte alta della traversa. Poco dopo arriva il vantaggio del Gladbach, che realizza sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un colpo di testa di Itakura. Borussia che sfiora poco dopo il raddoppio con Weigl, ma il portiere ospite para. Sané ci prova ancora al 39’, ma il suo destro dal limite colpisce la traversa dopo il tocco provvidenziale di Nicolas. Al 54’ il centrale giapponese salva sulla linea su Goretzka, poi Müller calcia fuori di centimetri. La squadra di Tuchel pareggia al 58’ con Sané, che riceve in area piccola una magnifica palla di Kimmich e realizza con un mancino imperfetto ma efficace. Entra Gnabry e sono lui e il numero 6 ad andare più vicini al vantaggio, ma i loro tiri finiscono a lato. All’87’ ci pensa Tel, appena entrato, a realizzare il goal vittoria con uno stacco perfetto su calcio d’angolo. 9 punti per i bavaresi, uno per i padroni di casa.

LEVERKUSEN-DARMSTADT 5-1

Tre su tre anche per la formazione di Xabi Alonso, che rifila una manita al malcapitato Darmstadt. Sblocca l’incontro Boniface, che sigilla con il destro una transizione offensiva dei padroni di casa. Pareggiano subito gli ospiti con il colpo di testa di Wilhelmsson, poi si scatena il Bayer nella ripresa: dopo 4’ Palacios realizza dal limite, poi all’ora di gioco è doppietta col mancino per il numero 22 e sei minuti dopo chiude i conti Hofmann da fuori area. Nel finale arriva anche la rete del ceco Hlozek. Darmstadt che resta a zero punti.

AUGSBURG-BOCHUM 2-2

Salgono a due punti in classifica le due compagini: Tietz prende il palo al 17’ per i padroni di casa, che si portano avanti a dieci dall’intervallo grazie al destro di Beljo. Asano pareggia nel recupero dopo il palo di Wittek, ma nel secondo tempo l’Augsburg torna avanti con Demirovic al 61’, a cui risponde nuovamente il giapponese dopo tre minuti per il pareggio finale.

WERDER BREMA-MAINZ 4-0

Primo successo stagionale per il Werder, che apre i conti dopo 3’ con il calcio di rigore realizzato da Ducksch. Il raddoppio arriva con il colpo di testa di Stage al 53’, poi nel finale ci pensano Bittencourt e Nijnmah a completare il poker con due reti in contropiede. Sale a 4 lunghezze la squadra di casa, mentre gli ospiti restano a uno.

HOFFENHEIM-WOLFSBURG 3-1

L’Hoffenheim cala il tris e raggiunge il Wolfsburg a sei punti in Bundesliga. Il vantaggio ospite di Tiago Tomàs viene rimontato con le reti di Brooks nel recupero del primo tempo e Beier mancino all’angolo all’ora di gioco, poi ci pensa Robert Skov a chiudere i conti al 74’.

STOCCARDA-FRIBURGO 5-0

Lo Stoccarda piega il Friburgo e trova la seconda vittoria in campionato in tre partite. Führich e Guirassy sono autori di due doppiette: il tedesco apre i conti all’8’ con un destro sul secondo palo e realizza al 62’ in ripartenza, mentre il guineano tra il 17’ e il 19’ marca prima da fuori area e poi con una conclusione ravvicinata. L’altra marcatura è di Enzo Millot al 74’.