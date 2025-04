Bundesliga, countdown Bayern per il titolo

In Bundesliga lo scudetto è già indirizzato in direzione Bayern (8 punti di vantaggio a quattro gare dalla fine) con secondo posto al Leverkusen. Per la retrocessione Kiel, Bochum e Heidenheim sanno che solo una avrà la possibilita' di salvarsi nello spareggio con la terza della serie B. Per gli altri due posti Champions il Francoforte ha +3 sul Lipsia, + 4 sul Friburgo, + 5 sul Magonza, +7 sul Dortmund. Il match clou quindi e' tra la terza e la quarta, Francoforte e Lipsia, col Magonza che giochera' in casa dei campioni. Chance quindi per Friburgo e Dortmund che hanno incontri piu' facili. Domani: 15.30 Leverkusen-Augsburg, Bayern-Magonza, Hoffenheim-Dortmund, Wolfsburg-Friburgo, 18.30 Francoforte- Lipsia