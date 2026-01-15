Bundesliga: Augsburg-Union Berlino interrotta 5' per proteste tifosi

Palloncini giocattolo e altri oggetti lanciati sul campo hanno costretto a un'interruzione di cinque minuti nella partita tra Augsburg e Union Berlino di giovedì, valida per la 17/a giornata di Bundesliga. I tifosi protestavano contro il calendario della Bundesliga. Gli oggetti sono stati lanciati dagli spalti quando la palla è uscita dietro la porta dell'Augsburg al 32' minuto. Giocatori, sostituti e staff si sono uniti per liberare il campo prima che il gioco potesse riprendere al 37'. I tifosi hanno esposto due striscioni di protesta contro la decisione di giocare una partita il giovedì, mentre hanno chiesto che si giochino più gare nella tradizionale fascia oraria del sabato pomeriggio.