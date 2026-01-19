Buffon: "La Juve ha messo un mattoncino per tornare protagonista"

"Con Spalletti intravedo qualcosa di importante, a Cagliari è stata una partita inspiegabile ma ho visto una Juve con un piglio che non si vedeva da tempo: voglio sperare che il mattoncino per tornare ad essere protagonisti sia stato messo": così l'ex portiere Gianluigi Buffon sul momento che stanno attraversando i bianconeri. Sulla Serie A: "E' un campionato godibile, Inter-Napoli è stato un bello spot e c'è una lotta serrata per lo scudetto" commenta il capo-delegazione della Nazionale. A proposito di azzurri, si avvicina il play-off decisivo per andare ai Mondiali: "Gattuso si prodiga per stare vicino ai ragazzi, ci sono le prerogative per arrivare dove vogliamo - risponde Buffon - e l'importante è arrivare senza rimpianti ai giorni decisivi, lo stiamo facendo". L'ex portiere è presente a Torino, al Teatro Regio, dove verrà celebrato Gianluca Vialli con uno spettacolo a lui dedicato: "E' un ricordo indelebile, ci ha lasciato un patrimonio incredibile e in tutti i ruoli che ha ricoperto ha sempre messo serietà e credibilità" il ricordo di Buffon sull'ex calciatore scomparso tre anni fa.