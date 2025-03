Buffon Jr segna il primo gol con l'under18 della Repubblica Ceca

Primo gol con la maglia della Repubblica Ceca Under 18 per Louis Thomas Buffon, figlio del capo delegazione della Nazionale ed ex capitano azzurro Gigi Buffon. Il giovane attaccante in forza al Pisa, in Serie B, è andato a segno nella vittoria dei cechi per 4-1 sulla Francia in amichevole. Inizialmente in panchina e in campo nella ripresa, Buffon Jr è andato in gol al 64' per il momentaneo 3-1.