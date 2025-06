Juve, oggi ulteriori accertamenti per Locatelli

La Juventus rischia di perdere Manuel Locatelli per il Mondiale per Club. Il capitano bianconero, infatti, è stato costretto a lasciare Coverciano a causa di un problema alla caviglia che gli impedirà di giocare le gare con Norveglia e Moldavia. Nella giornata di oggi, Locatelli svolgerà ulteriori accertamenti presso il J Medical e spera di ricevere buone notizie: c'è il rischio di non vederlo in campo all'esordio con l'Al Ain nel Mondiale per Club, gara in programma tra due settimane. Tudor e staff sperano di recuperare il proprio capitano in tempo, altrimenti spazio a McKennie e Douglas Luiz.