Otto anni fa la tragedia di Piazza San Carlo: la Juventus ricorda le vittime

La Juventus ricorda l'anniversario del tragico evento con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Doveva essere una serata di festa e invece si è trasformata in una notte drammatica. Sono passati otto anni da quel 3 giugno 2017. Da quel giorno in cui migliaia di tifosi bianconeri si ritrovarono in piazza San Carlo per assistere alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Da quel giorno in cui una semplice serata di calcio sfociò in qualcosa di più grande, di tragico. Erika Pioletti e Marisa Amato si trovavano lì quando la folla iniziò ad agitarsi e in seguito al panico e al tumulto persero la vita".