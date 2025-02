Bufera social su Torino-Genoa, nel mirino la frase del guardalinee: "Darei fallo alla difesa"

L'episodio è stato il rigore non assegnato al Torino in pieno recupero per trattenuta reiterata ed evidente di Sabelli su Sanabria in piena area di rigore, giudicata non punibile né dall'arbitro Feliciani né da Di Paolo al Var. Un errore secondo gli stessi vertici arbitrali, intervenuti rappresentati da Di Liberatore a Open Var su DAZN. Ad accendere ulteriormente la rabbia dei tifosi sui social però è proprio una parte dell'audio discussa in cui si sente l'assistente di linea, Giorgio Peretti, dire in maniera chiara: "Fallo alla difesa. Fischierei fallo alla difesa", riferendosi al contatto precedente in area tra Che Adams e Matturro. Fallo del difensore totalmente inesistente.