Bruges, Leko: "Mi piace guardare l'Inter: sono forti, ma non cambieremo filosofia"

12 Ott 2026 - 20:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara e non basta per cambiare la filosofia. Sappiamo anche con chi giochiamo, mi piace tantissimo guardare l'Inter, fin dai tempi di Inzaghi. Il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo, hanno ricevuto grandi complimenti. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e fare risultato": così il tecnico del Bruges, Ivan Leko, alla vigilia della sfida Champions contro l'Inter. "Sarei molto felice se potessimo giocare in maniera dominante per vincere, ma non sarà facile. Avremo coraggio, ma saremo anche furbi: ho tanta fiducia nei miei giocatori. Conosco il nostro potenziale, lo abbiamo visto anche nell'ultima partita contro l'Aston Villa, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo fare gol, il nostro portiere dovrà compiere qualche miracolo... ma non prevediamo un grande cambiamento di filosofia, giocheremo per vincere".

Leggi anche

Chivu: "L'Inter deve ambire a raggiungere il sogno Champions. Non ci sono soldi per comprarlo"

Ultimi video

01:34
Il Milan ringhia

Il Milan ringhia

01:37
FC Metz-Toulouse FC 1-1

FC Metz-Toulouse FC 1-1

01:26
Napoli, ottimismo per Reina

Napoli, ottimismo per Reina

01:45
Real in caduta libera

Real in caduta libera

06:38
Celtic-Rangers 0-0

Celtic-Rangers 0-0

01:51
Pallone d'oro: ci sono Dybala e Mertens

Pallone d'oro: ci sono Dybala e Mertens

01:43
Si ritira Julio Cesar

Si ritira Julio Cesar

01:30
"Juve? Nessuna paura"

"Juve? Nessuna paura"

02:10
"La palla pesava di più"

"La palla pesava di più"

01:35
"Gioia inspiegabile"

"Gioia inspiegabile"

01:45
Inter, nostalgia Milito

Inter, nostalgia Milito

01:29
Tolosa-Amiens 1-0

Tolosa-Amiens 1-0

30:04
442 con De Canio

442 con De Canio

01:16
Partick Thistle-St Johnstone 1-0

Partick Thistle-St Johnstone 1-0

01:22
"Kalinic non è un caso"

"Kalinic non è un caso"

01:34
Il Milan ringhia

Il Milan ringhia

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

DICH CHIVU 1 PRE BRUGES: "LO STATUS DELL'INTER CI IMPONE DI LOTTARE PER LA CHAMPIONS" EDL

Chivu: "Lo status dell'Inter ci impone di sognare"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
 Sarri
22:25
Atalanta, Sarri: "Il 4-2-3-1 positivo, buona alternativa ma aumentano i rischi"
PORTIERI: Sommer (Inter)
22:08
L'ex Inter Sommer torna a San Siro: "Mi ha fatto un effetto strano"
Venezia: Giovanni Stroppa, 58 anni
21:38
Venezia, Stroppa: "Non si può prendere schiaffi per reagire, errori gratuiti"
20:29
Bruges, Leko: "Mi piace guardare l'Inter: sono forti, ma non cambieremo filosofia"
DICH ALLEGRI 2 PRE VILLARREAL 12/10 DICH
20:20
Allegri: "McTominay sta bene e probabilmente lo farò giocare dall'inizio"