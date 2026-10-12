Bruges, Leko: "Mi piace guardare l'Inter: sono forti, ma non cambieremo filosofia"

"Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara e non basta per cambiare la filosofia. Sappiamo anche con chi giochiamo, mi piace tantissimo guardare l'Inter, fin dai tempi di Inzaghi. Il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo, hanno ricevuto grandi complimenti. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e fare risultato": così il tecnico del Bruges, Ivan Leko, alla vigilia della sfida Champions contro l'Inter. "Sarei molto felice se potessimo giocare in maniera dominante per vincere, ma non sarà facile. Avremo coraggio, ma saremo anche furbi: ho tanta fiducia nei miei giocatori. Conosco il nostro potenziale, lo abbiamo visto anche nell'ultima partita contro l'Aston Villa, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo fare gol, il nostro portiere dovrà compiere qualche miracolo... ma non prevediamo un grande cambiamento di filosofia, giocheremo per vincere".