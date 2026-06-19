Intervista esclusiva

Brnic: "Sogno la Serie A, Modric il più grande. Mondiale? Vince la Francia, ma occhio a..."

L'attaccante dell'Istanbul Basaksehir si racconta in esclusiva a Sportmediaset e parla di alcuni protagonisti, passati e presenti, del nostro campionato e del Mondiale

di Riccardo Panzeri
19 Giu 2026 - 06:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

L'esordio in prima squadra all'Hajduk Spalato con Igor Tudor, l'avventura all'Istanbul Basaksehir e il sogno chiamato Croazia. Ivan Brnic, ala sinistra classe 2001, ha appena chiuso la sua migliore stagione in termini realizzativi e in un'intervista rilasciata a Sportmediaset racconta i suoi obiettivi futuri, tra i quali c'è anche la Serie A. 

Com'è nata la sua passione per il calcio?

Ho iniziato a giocarci quando avevo 7 anni, a 9 ho firmato per l’Hajduk Spalato. Per me, è il club più grande della Croazia, magari non adesso, ma storicamente lo è. Sono rimasto lì per 11 anni. Ho debuttato in prima squadra con Igor Tudor a 18 anni.

Cosa pensa di lui e delle sue ultime esperienze alla Juventus e al Tottenham?

Io e Igor avevamo un bel rapporto, mi ha voluto in prima squadra perché credeva molto in me. Essere allenato da lui è stato molto importante, sia da un punto di vista fisico che mentale. Ha fatto un bel lavoro all’Hajduk e non è facile, c’è molta pressione. Penso sia un allenatore più all'italiana che all'inglese: al Tottenham non puoi giocare a cinque dietro, in Italia invece è diverso. 

Lo sente ancora?

Ci siamo visti un anno fa, mi ha chiesto come andassero le cose. Abbiamo ancora un bel legame.

Adesso gioca per l’Istanbul Basaksehir, cosa ne pensa del campionato turco? Sta accogliendo diversi campioni ultimamente

La Süper Lig sta crescendo molto, non è ancora nei top 5 campionati del mondo ma nei 10 sì. È una bella esperienza giocare qui, sento che sto crescendo molto come uomo e come calciatore. Il livello è alto ed è difficile, in ogni partita devi dare il 100%, il 90 o 95 non basta mai. Galatasaray, Fenerbahçe e Besiktas sono veramente forti, devi essere pronto fisicamente e mentalmente per ogni partita.

Ha chiuso l’ultima stagione con 7 gol e 4 assist in 34 presenze. È la sua migliore in carriera?

Sì, non ho giocato molti minuti ma il rendimento è stato buono. Sono felice, ma anche molto ambizioso, voglio sempre di più. Qui in Turchia ho imparato ad attaccare e a difendere. Negli ultimi anni ho giocato in grandi club come Hajduk, Maribor, Olympiacos: lì avevamo sempre il controllo della palla e dominavamo il gioco. Col Basaksehir è diverso, ma per me è importante anche sapere come difendere. Il calcio sta cambiando, non puoi più giocare solo in attacco.

Cosa significa per lei giocare nell’Istanbul Basaksehir? C’è tanta pressione?

A dir la verità, no. A Istanbul ci sono squadre più grandi di noi, ma siamo comunque un club ambizioso. Quest'anno siamo partiti male ma poi abbiamo chiuso al quinto posto e ci giocheremo i preliminari di Conference League. Daremo il massimo per passare il turno. Abbiamo un ottimo allenatore e ottimi giocatori: possiamo farcela.

Tra una partita e l'altra riesce a seguire anche la Serie A?

Ora non molto, ma quando Cristiano Ronaldo giocava alla Juventus non mi perdevo neanche una partita: è il mio idolo, lo seguo da quando ero bambino.

Il portoghese è al suo sesto Mondiale, ma mercoledì ha faticato un po'...

Sì, però penso che per lui sia difficile. Ha 41 anni, non è lo stesso CR7 di un tempo, ma è ancora lì a lottare. 

Le piacerebbe giocare in Italia?

Certo, perché no. La Serie A è tra i cinque campionati più importanti al mondo. Credo che lì potrei crescere ancora di più.

Lei è croato, che effetto le ha fatto vedere Modric al Milan?

Penso che sia il giocatore più importante nella storia della Croazia. Ha vinto tantissimi trofei, sia individuali che di squadra. Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro.

A Milano, c'è anche Sucic nell'Inter...

È più giovane di me, non lo conosco personalmente, ma gli auguro il meglio per il futuro. Se può essere il nuovo Modric? Luka è unico, ma Petar ha delle ottime potenzialità, deve essere la versione migliore di sé stesso.

Leggi anche

Anche il professor Modric può commettere errori gravi, Persic sembra essere rimasto ai tempi dell'Inter

Parlando di Mondiale, dove può arrivare questa Croazia?

Mercoledì abbiamo perso con l’Inghilterra, sarà dura. Bisogna innanzitutto passare il girone ma possiamo farcela.

Chi diventerà Campione del Mondo?

Oltre alla Croazia? (Ride, ndr). Beh, la Francia ha ottime potenzialità. Sono forti e hanno esperienza: ci hanno battuti nel 2018 e sono arrivati secondi nel 2022. Secondo me hanno il 90% di probabilità, 10 ne lascio per il Brasile.

A proposito, cosa ne pensa di Ancelotti ct?

Penso che sia un tecnico più da club che da nazionale. Ma vedremo, magari vincerà lui. È comunque tra i tre allenatori migliori del mondo, non bisogna mai sottovalutarlo. È una leggenda del calcio.

Lei ha giocato per le giovanili della Croazia, ora manca solo la nazionale maggiore…

Sì, vero, è il mio sogno. Penso di potercela fare in futuro, ci credo molto e lavoro duramente anche per questo. Ho sempre alte aspettative.

Leggi anche

Dagli Stati Uniti a Dubrovnik, la Croazia sotto i riflettori dei grandi nomi del mondo

intervista esclusiva
mondiali 2026
croazia
luka modric
sucic
igor tudor

Ultimi video

01:59
Milan, l'estate dei no

Milan, l'estate dei no

00:50
MCH VIKING RACE PARLAMENTO MCH

Febbre Mondiale in Norvegia: in Parlamento i deputati eseguono il "viking row"

00:12
CLIP MARRUCCI USCITA CHIVU 18/6 SRV

Inter, è arrivata la firma di Chivu sul rinnovo

00:11
MCH USCITA CHIVU SEDE INTER 18/6 MCH

Chivu lascia la sede dell'Inter dopo il rinnovo

01:30
MCH ARRIVO CHIVU SEDE INTER MCH

Chivu arriva in sede per firmare il rinnovo

00:23
MCH RUDIGER TELEFONO MCH

Rudiger, conferenza interrotta dal cellulare: "Ehi, quello costa"

01:12
DICH PARATICI FIORENTINA DICH

Paratici: "Kean un patrimonio, vogliamo sia ancora il nostro numero 9"

01:34
DICH ABODI SU CALCIO ITALIANO DICH

Abodi: "Il calcio italiano ha tanti problemi, spero nel prossimo presidente"

03:14
DICH BUONFIGLIO CALCIO ITALIANO DICH

Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"

02:22
Raimondi: "Mercato Juve, le novità su Cambiaso, Dibu e Vlahovic. Kean-Fiorentina, occhio alla Premier"

Raimondi: "Mercato Juve, le novità su Cambiaso, Dibu e Vlahovic. Kean-Fiorentina, occhio alla Premier"

04:06
Raimondi: "Milan, tre nomi dopo il no di Krösche. Per Leao un'unica proposta, ma con Amorim..."

Raimondi: "Milan, tre nomi dopo il no di Krösche. Per Leao un'unica proposta, ma con Amorim..."

01:56
Auguri a Fabio Capello

Auguri a Fabio Capello

01:34
Marrucci: "Chivu firma il rinnovo, Marotta incontra l'Atalanta per Palestra. E Camarda…"

Marrucci: "Chivu firma il rinnovo, Marotta incontra l'Atalanta per Palestra. E Camarda…"

00:10
MCH ARRIVO AUSILIO MCH

Ausilio è arrivato in sede: attesa per il rinnovo di Chivu

01:35
Lobotka pedina centrale

Lobotka pedina centrale

01:59
Milan, l'estate dei no

Milan, l'estate dei no

I più visti di Calcio

DICH ZANETTI SU ARGENTINA, MONDIALE E INTER DICH

Zanetti: "Inter e Napoli per lo scudetto? E' ancora presto"

MCH FESTEGGIAMENTI TIFOSI CAPO VERDE MCH

Capo Verde fa la storia contro la Spagna e in patria scoppia la festa

Milan, i grandi dubbi su Amorim

Milan, i grandi dubbi su Amorim

MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

I segreti di Amorim

I segreti di Amorim

INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:46
Italia U17 campione d'Europa ricevuta in Figc e al Senato
18:16
Juan Mata consulente speciale di Populous per il calcio e l'allenamento
18:06
Parma, nuovo assetto organizzativo dell'area football
Roberto Mancini
15:37
Buonfiglio: "Mancini ct? Ormai non mi sorprende più nulla"
11:54
Figc, Abete lancia la sfida alla presidenza: "Incentivi a chi fa giocare gli italiani". E sul ct...