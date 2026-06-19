Brnic: "Sogno la Serie A, Modric il più grande. Mondiale? Vince la Francia, ma occhio a..."

Io e Igor avevamo un bel rapporto, mi ha voluto in prima squadra perché credeva molto in me. Essere allenato da lui è stato molto importante, sia da un punto di vista fisico che mentale. Ha fatto un bel lavoro all’Hajduk e non è facile, c’è molta pressione. Penso sia un allenatore più all'italiana che all'inglese: al Tottenham non puoi giocare a cinque dietro, in Italia invece è diverso.