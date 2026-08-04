Milan, ecco dove Amorim sta provando Loftus-Cheek: l'esperimento va avanti

04 Ago 2026 - 16:04
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Loftus-Cheek potrebbe restare al Milan anche nella prossima stagione nonostante il contratto in scadenza nel 2027. E così Ruben Amorim sta provando l'inglese in un ruolo non proprio nuovo all'ex Chelsea. Ossia quello di trequartista dietro alla punta nel 3-4-2-1. Caratteristiche diverse naturalmente rispetto a Pulisic, con il 30enne che però potrebbe fornire un grande aiuto dal punto di vista fisico. Già utilizzato in quella posizione contro il Celtic, Loftus-Cheek verrà schierato nella medesima posizione anche nel derby di Perth.

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