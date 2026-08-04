Messi cuore d'oro, dona 80mila euro per la ricostruzione della Sierra D'Oeste di Madrid distrutta dagli incendi

04 Ago 2026 - 15:42
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Lionel Messi si è reso protagonista di un grande gesto di solidarietà verso la città di Madrid, donando 80mila euro alla città per la ricostruzione della Sierra D'Oeste della capitale spagnola, devastata dagli incendi. Sono andati distrutti quasi 30mila ettari di terreno, infrastrutture, abitazioni e molto altro. La presidente della regione Isabel Díaz Ayuso ha reso noto l'azione del calciatore argentino, invitandolo per altro a Madrid per ricevere un applauso di persona. I tempi dell'eterna rivalità quando era una stella del Barcellona sono ormai un ricordo.

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