evento

Dagli Stati Uniti a Dubrovnik, la Croazia sotto i riflettori dei grandi nomi del mondo

John Malkovich protagonista del nuovo film promozionale del turismo croato, in anteprima negli Usa

16 Giu 2026 - 10:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Ministero del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia e l’Ente Nazionale Croato per il Turismo, in collaborazione con la Federazione calcistica croata hanno organizzato, in occasione della Coppa del Mondo FIFA 2026, l’evento promozionale “CROATIA IN THE GAME – Tourism. Sport. Culture. Flavors.”, svoltosi sabato sera presso l’Hotel AKA nella città statunitense di Alexandria (Virginia), dove si trova il ritiro della nazionale croata di calcio.

Con l’occasione è stato presentato in anteprima anche il nuovo film promozionale del turismo croato “CROATIA - I hear it's beautiful”, il cui ruolo principale è affidato al celebre attore di fama mondiale di origini croate John Malkovich, che, insieme alla nazionale croata, è stato la grande star della serata. Alla realizzazione del video ha contribuito il direttore creativo Pete Radovich, rinomato produttore televisivo e sportivo, anch’egli di origini croate, vincitore di 45 Emmy Awards in 18 diverse categorie.

L’obiettivo principale dell’evento era la promozione dell’eccellenza dell’offerta turistica croata, evidenziando i legami tra la Croazia e gli Stati Uniti attraverso lo sport e i numerosi successi degli atleti croati. Oltre a Tonči Glavina, ministro del Turismo e dello Sport della Repubblica di Croazia, e a Kristjan Staničić, direttore generale dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, all’evento hanno partecipato anche Marijan Kustić, presidente della Federazione calcistica croata, Leila Krešić Jurić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo a New York, nonché i giocatori della nazionale croata di calcio guidati dal commissario tecnico Zlatko Dalić e dal capitano Luka Modrić. Era inoltre presente il celebre ex cestista croato Toni Kukoč, insieme a numerosi rappresentanti della diplomazia statunitense, del settore turistico e sportivo e dei media.

“Questo è il grande salto di qualità che stiamo compiendo per la prima volta e che ci consente di rafforzare in modo significativo il posizionamento della Croazia sulla scena internazionale. Mentre il leggendario John Malkovich è il volto del nuovo video promozionale della Croazia, a Dubrovnik si sono riunite star dello sport di fama mondiale come LeBron James, Kyle Kuzma e Rafael Nadal che, attraverso la competizione E1 Series – che abbiamo portato anche in Croazia – stanno diffondendo immagini spettacolari della Croazia in ogni angolo del mondo.

Ciò è un’ulteriore conferma di quanto turismo e sport rappresentino una combinazione vincente, di grande forza e autenticità. Insieme danno vita a storie che superano i confini, uniscono le persone e contribuiscono a posizionare la Croazia tra le destinazioni più ambite a livello globale.

E quando a questa narrazione si uniscono i nostri migliori ambasciatori – la nazionale croata di calcio, il commissario tecnico Zlatko Dalić, il capitano Luka Modrić e l’intera squadra – la promozione della Croazia acquista ulteriore forza, emozione e credibilità. Oggi la Croazia non è soltanto una destinazione che tutto il mondo desidera visitare. La Croazia è una storia che conquista il mondo”, ha dichiarato il ministro Glavina.

Il mercato americano rappresenta il nostro principale mercato di provenienza a lungo raggio e uno dei mercati strategici per il turismo croato, come confermano anche i risultati e la crescita continua che registriamo anno dopo anno. La crescita complessiva dal 2019 in termini di arrivi e pernottamenti supera il 30%, a conferma del fatto che la Croazia oggi occupa una posizione di rilievo tra le destinazioni europee più ambite dai turisti americani, grazie alla promozione costante, a un’offerta turistica di qualità e a sempre migliori collegamenti aerei.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

A partire da quest’anno, la Croazia dispone di due collegamenti diretti con gli Stati Uniti, da Dubrovnik e da Spalato, e si prevede la realizzazione di un totale di 440 voli diretti tra i due Paesi. Va inoltre sottolineato che i turisti americani viaggiano tutto l’anno e che, secondo la ricerca TOMAS, sono in cima alla classifica per spesa media giornaliera.

“Il mercato americano rappresenta per il turismo croato il principale mercato a lungo raggio e quello da cui generiamo il maggior volume di flusso turistico. Se a questo si aggiunge il fatto che proprio qui si sta svolgendo la Coppa del Mondo di calcio, è evidente che si tratta di un’ottima opportunità per promuovere ulteriormente la Croazia come destinazione di qualità, attrattiva e sicura. È stata inoltre l’occasione ideale per presentare in anteprima il nuovo film promozionale del turismo croato con John Malkovich come protagonista. Il video è originale, diverso, direi unico, e rappresenta una netta evoluzione rispetto ai precedenti contenuti promozionali, segnando al contempo un importante passo avanti nella promozione del turismo croato, di cui siamo particolarmente orgogliosi”, ha affermato il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Staničić, augurando ai nostri calciatori il successo ai mondiali e sottolineando come i nostri atleti e la nazionale croata di calcio contribuiscano da anni in modo significativo alla visibilità internazionale della Croazia, in qualità di preziosi ambasciatori del nostro Paese a livello globale.

Il programma dell’evento è stato condotto da Marina Jurica, conduttrice e giornalista della CBS, di origini croate. L’atmosfera musicale è stata curata dal duo Mach & Gilming, formato dalle pluripremiate musiciste croate Eva Mach e Petra Gilming, insieme al cantante croato Roko Blažević, noto al grande pubblico per la vittoria al concorso musicale croato Dora 2019 e per aver rappresentato la Croazia all’Eurovision con il brano “The Dream”, e che oggi vive e lavora a Los Angeles.

Ultimi video

01:23
Camarda cerca la ribalta

Camarda cerca la ribalta

01:57
13 SRV VOX NAPOLI E IL MONDIALE 16/6 SRV

Per chi si tifa a Napoli? Sempre e solo Argentina

01:23
MCH ANATRA MASCOTTE MCH

Mondiali: ecco Merlin, l'anatra mascotte a spasso per Città del Messico

00:57
MCH FESTEGGIAMENTI TIFOSI CAPO VERDE MCH

Capo Verde fa la storia contro la Spagna e in patria scoppia la festa

00:58
Amorim al Milan: Leao che fine fa?

Amorim al Milan: Leao che fine fa?

01:16
Milan, Amorim e non solo: il gesto di Allegri

Milan, Amorim e non solo: il gesto di Allegri

01:35
Occasione Ruggeri?

Occasione Ruggeri?

01:17
Carnevali ribalta la Juve: su Vlahovic cambia tutto

Carnevali ribalta la Juve: su Vlahovic cambia tutto

01:33
La vacanza può aspettare

La vacanza può aspettare

01:36
Dal Derby alla Croazia

Dal Derby alla Croazia

01:46
Milan, i grandi dubbi su Amorim

Milan, i grandi dubbi su Amorim

01:34
Usa, stella Mackennie

Usa, stella Mackennie

03:13
Amorim arriva a Milano, Ibra "sparito": c'entra Trump

Amorim arriva a Milano, Ibra "sparito": c'entra Trump

01:35
Si disegna la nuova Juve

Si disegna la nuova Juve

02:24
Ancelotti "massacrato": "Palla a Vinicius e ci abbracciamo?"

Ancelotti "massacrato": "Palla a Vinicius e ci abbracciamo?"

01:23
Camarda cerca la ribalta

Camarda cerca la ribalta

I più visti di Calcio

Milan, i grandi dubbi su Amorim

Milan, i grandi dubbi su Amorim

Carnevali, che colpi

Carnevali, che colpi

MCH SPAGNA GARA COLPI DI TACCO MCH

Spagna, spettacolare gara di colpi di tacco in allenamento

Rangnick dice "nein"

Rangnick dice "nein"

Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

Mercato Juventus, chi sono i quattro assi di Carnevali

Di Lorenzo per sempre

Di Lorenzo per sempre

Calcio ora per ora
Vedi tutti
07:04
Neymar di nuovo padre, in arrivo un'altra figlia
Giovanni Carnevali
18:06
Juve, primo giorno alla Continassa per Carnevali che riscatta Boga: è ufficiale, i dettagli
16:01
Rafa Mir condannato a otto anni e sei mesi per violenza sessuale
14:27
Atalanta, striscione dei tifosi. "Almeno un anno di Palestra, lo ordina il medico"
13:45
Serie B, Hellas Verona in ritiro a Folgaria dal 12 al 26 luglio