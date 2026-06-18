Anche il professor Modric può commettere errori gravi, Persic sembra essere rimasto ai tempi dell'Inter

La generazione del 2018, quella che arrivò alla finale contro la Francia, sta piano piano sparendo, così come l’immensità di Luka Modric che per una volta è stato protagonista in negativo. Questa Croazia alle spalle dei vecchi campioni ha un gruppo di ottimi giovani (Sucic e Baturina per esempio) ma ha delle lacune in certi ruoli, come quello di centravanti. E questi limiti sono emersi nella sfida con gli inglesi, particolarmente nel secondo tempo.