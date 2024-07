Italia, Briatore dice la sua: "Allegri mi ha detto come dovrebbe giocare, come ct sarebbe il top"

"Spalletti arrogante"

L'imprenditore commenta la Nazionale: "Il più grande disastro della nostra storia, Spalletti è stato arrogante"

© ansa "Il più grande disastro nella storia della Nazionale". Così Flavio Briatore ha definito il cammino dell'Italia a Euro 2024. "L'eliminazione è stata uno shock, c'è stata grande confusione", ha detto l'imprenditore, che non ci è andato leggero con Spalletti ("Forse c'è stata dell'arroganza da parte sua") e che ha un'idea chiara di dovrebbe sostituirlo: "Allegri come ct sarebbe il top".

Vedi anche euro 2024 Gravina: "Deluso dalla prestazione, non dai ragazzi. Spalletti al centro del progetto" Vedi anche euro 2024 Spalletti, giocatori, ambiente: le cinque imperdonabili colpe dell'Italia

"Spaleltti non ha creato un gruppo"Intervenuto a "La politica nel pallone", Flavio Briatore non ha risparmiato le critiche: "Sembrava che i giocatori fossero alla prima partita dopo tanti mesi, giocavano a testa bassa, non capivano la posizione. Non ho capito nemmeno la scelta di far giocare Fagioli", ha spiegato. Poi l'attacco diretto a Spalletti: "Non ha creato un gruppo, avevamo una banda di giocatori impauriti, anche giocatori come Chiesa e Barella sembravano senza personalità. Chiellini non era Pelè, ma non mollava e incitava i compagni. Invece adesso sembrava che stessero giocando una partitella di allenamento. Si può perdere, ma quello che non va bene è il modo in cui abbiamo perso: sembrava che quando l’arbitro fischiava la fine i nostri giocatori fossero contenti, sollevati".

La chiacchierata con Allegri Spalletti non ha intenzione di mollare la Nazionale ma Flavio Briatore ha già in mente anche un possibile successore: "Per me Allegri sarebbe il top come ct: non avrebbe più la pressione tutti i giorni e ha una grandissima esperienza", ha detto, confessando anche di aver fatto una lunga chiacchierata con l'ex allenatore della Juve: "Ci ho parlato quando la partita con la Svizzera ancora non era finita: mi ha detto che dobbiamo giocare come gioca storicamente l'Italia, senza cercare di scimmiottare il gioco di altre Nazionali, non siamo la Spagna".