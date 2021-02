Perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede del Brescia

Guai in vista per il Brescia e per Massimo Cellino. La Guardia di Finanza si trova nella sede del club. Come spiegato dal sito del Giornale di Brescia perquisizioni della GdF sono in corso negli uffici della sede del Brescia e anche casa di Cellino stesso a Padenghe sul Garda e proprio alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese. Il tutto nell'ambito di un'inchiesta su reati fiscali Cellino risulta iscritto nel registro degli indagati.

lapresse