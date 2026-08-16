Community Shield, le formazioni ufficiali di Arsenal-City: Gabriel Jesus e Martinelli in tribuna

Arsenal e Manchester City si apprestano ad affrontarsi, alle 16.00 a Cardiff, nel Community Shield. Esordio in match ufficiale per Enzo Maresca, che si troverà di fronte i campioni d'Inghilterra guidati da Mikel Arteta. Nuovi acquisti in campo: ci sono Tzolis e Guimaraes nei Gunners, c'è Anderson negli Sky Blues.
ARSENAL (4-3-3): Raya, White, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Lewis-Skelly, Guimaraes, Odegaard, Madueke, Havertz, Tzolis.
A disposizione: Arrizabalaga, Hincapie, Zubimendi, Merino, Rice, Eze, Dowman, Saka, Gyokeres.
All: Mikel Arteta
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Gvardiol, Khusanov, Dias, O’Reilly; Kovacic, Anderson; Semenyo, Foden, Doku; Haaland
A disposizione: Rulli, Guehi, Marmoush, Cherki, Gonzalez, Grealish, Aït-Nouri, Nunes, Lewis
All: Enzo Maresca