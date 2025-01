Borriello attacca Vlahovic: "Ha problemi con la gestione della pressione"

"Vlahovic ha problematiche di pressione, caratteriali". Marco Borriello non ci va leggero con l'attaccante della Juventus e lo fa in un'intervista rilasciata a Tuttosport. L'ex giocatore bianconero ha attaccato il collega spiegando le difficoltà del calciatore serbo: "Giocare nella Juventus non è facile, ha tifosi abituati a vincere con una grandissima storia. Lo vedi che lui è agitato, implode, poi alla fine deve stare più tranquillo. Gli consiglierei di fare un po' di yoga, aiuta tanto. Uno dice: 'Ma perché a volte non riesce a stoppare il pallone e in altre occasioni fa gol stupendi?'. La risposta sta proprio nella tranquillità con cui riesce a giocare. Deve lavorare sul proprio carattere. È vero che è serbo, ma è giovane, mica l'ha vista la guerra. È un attaccante forte con le sue caratteristiche. Leggo di Zirkzee, magari si sposa meglio con il gioco di Thiago Motta, però poi ti fa 9 gol in tutto".