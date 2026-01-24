Bonucci: "In Nazionale riaccesa una fiammella, sono grato a Gattuso"

24 Gen 2026 - 14:30

"Sono molto, molto grato a Gattuso, al presidente, per questa opportunità... E non vedo l'ora, perché mi rendo conto che quando sono con Rino e con i ragazzi in nazionale, lo sento. Una fiammella da dentro comincia a riaccendersi". Così Leonardo Bonucci, componente dello staff tecnico della nazionale, protagonista del nuovo episodio di 'Legends Road', la serie di interviste esclusive co-prodotta da Dazn, Lega Calcio Serie A ed Enilive, disponibile sull'app. "Rino l'ho conosciuto al Milan, dove ho cominciato a conoscere di più me stesso. Condividere il percorso mi ha permesso di far parte oggi del suo staff - ricorda l'ex difensore parlando della sua stagione al Milan -. È un'ulteriore riprova che tutte le esperienze ti portano a un qualcosa di positivo se ci credi, se la leggi e se la vivi in maniera positiva".

Da grande ex bianconero, Bonucci sottolinea come la squadra "con Spalletti ha ripreso ad essere la Juventus. Io parlo con i ragazzi che stanno dentro, ho avuto un modo di parlare con lui e devo dire che sono tutti molto, molto soddisfatti di quello che lui trasmette sul campo e di quello che è il rapporto con la squadra".

