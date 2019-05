Serie A: Bologna-Parma 4-1, Mihajlovic a un passo dalla salvezza

13/05/2019

Il derby dell'Emilia va al Bologna che batte 4-1 il Parma. Una vittoria pesante in chiave salvezza, perché la squadra di Mihajlovic vola a 40 punti, a -2 dalla permanenza matematica in A. Le reti arrivano nella ripresa: al 52' segna Orsolini, poi l'autorete di Sepe (59') e il tris di Lyanco (72'). Il Parma resta in 10 per il rosso a Bruno Alves e accorcia con Inglese (81'). Chiude i conti l'autorete di Sierralta (86'). I gialloblu restano a 38 punti: l'Empoli è solo a -3.