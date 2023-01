Serie A: Bologna-Atalanta 1-2, rimonta Dea con Koopmeiners e Hojlund

BOLOGNA-ATALANTA 1-2

Emiliani avanti con Orsolini, poi nella ripresa entra Boga e la Dea rimonta tornando alla vittoria dopo 4 gare

L'Atalanta rimonta il Bologna e ritrova i tre punti





































L'Atalanta batte 2-1 in rimonta il Bologna, torna a vincere dopo 4 giornate a secco e agguanta Lazio e Roma al quinto posto in classifica con 31 punti. I padroni di casa passano al primo tentativo, con un destro a giro di Orsolini (6') che dedica il gol a Sinisa Mihajlovic. La Dea nel primo tempo non è pervenuta, ma nell'intervallo Gasperini azzecca la mossa vincente con l'inserimento di Boga al posto di Pasalic. L'attaccante ivoriano prima serve a Koopmeiners il pallone del pareggio (botta di sinistro nell'angolino) al 47', poi regala a Hojlund l'assist del 2-1 al 58' (scavetto in uscita su Skorupski).

LA PARTITA

L'Atalanta ritrova la vittoria e aggancia il treno Europa League: il quarto posto dell'Inter è lontano solo tre punti e più di un pensierino è lecito farlo. Dopo le sconfitte contro Napoli, Lecce e i nerazzurri e il pareggio in extremis con lo Spezia, Gasperini vede il baratro dopo un primo tempo sottotono, ma ribalta il match con i cambi. Boga in particolar modo, ma anche Zappacosta, danno nuova linfa alla manovra offensiva e per il Bologna, dopo un buon primo tempo, è notte fonda.

Tante le assenze per Thiago Motta, in piena emergenza in attacco per gli infortuni di Arnautovic, Zirkzee e Barrow. Nel 4-3-3 Sansone fa la punta centrale con Orsolini e Soriano ai suoi lati. Gasperini recupera Musso in porta e Zapata in attacco: il colombiano fa coppia con Hojlund, mentre Lookman parte dalla panchina. Come contro lo Spezia, l'Atalanta fa subito sotto: Palomino in scivolata anticipa Sansone, il pallone artiva a Orsolini, sinistro a giro che batte Musso. Siamo solo al 6'. Il gol galvanizza il Bologna, che prova a sferrare un altro colpo da ko al 10' sempre con Orsolini che conclude alto di testa. Un minuto dopo è il turno di Medel, il cui sinistro termina a lato di poco. La Dea accusa il colpo, Zapata e Hojlund faticano a dialogare e non riescono a crearsi spazi. Al 17' il colombiano conclude fuori dal limite dopo un contatto tra Soumaoro e il compagno di reparto: per Di Bello tutto regolare, ma il tocco sulla gamba del danese c'è. La risposta dei felsinei non si fa attendere e Musso è costretto ad alzare sopra la traversa il sinistro di Lykogiannis da fuori (18'). Ora il match si fa più equilibrato, le due squadre battagliano in mezzo al campo e i due portieri non corrono altri pericoli: le conclusioni di Hojlund prima e Soriano poi terminano abbondantemente lontano dai pali.

Gasperini corre ai ripari all'intervallo: dentro Boga e Zappacosta per Pasalic e Hateboer. E' la mossa vincente perché l'ivoriano, fino a oggi mai protagonista, cambia l'inerzia del match nel giro di soli 11' minuti. Al 47' è suo il passaggio per il sinistro forte e angolato di Koopmeiners che non lascia scampo a Skorupski. Di pregevole fattura l'assist al 58' che Hojulund trasforma in uno scavetto vincente sul portiere polacco in uscita. Il Bologna non riesce più a reagire, la mancanza di un attaccante di peso alla lunga si fa sentire e solo Dominguez nel finale mette i brividi a Musso con una conclusione a lato di poco. In pieno recupero Skorupski nega il tris a Zappacosta. Sarebbe stato troppo per un Bologna che ha avuto il demerito di non siglare il 2-0 nella prima parte del primo tempo con l'Atalanta in bambola.

LE PAGELLE

Orsolini 6,5 - Il gol è di pregevole fattura, ma mai quanto la dedica al suo ex allenatore Sinisa Mihajlovic. Si spegne con il passare dei minuti.

Medel 6,5 - In mezzo al campo è il solito leone, ringhia su chiunque capiti dalle sue parti e non tira mai indietro la gamba. Ammonito salterà il prossimo match con l'Udinese.

Sansone 5 - Il grande alibi è che stasera ha giocato in un ruolo non suo, ma là davanti sbatte costantemente contro la difesa della Dea e non incide mai.

Boga 7,5 - Non pervenuto in questa prima metà di stagione, è la mossa di Gasperini che cambia la partita. L'attaccante ivoriano dà la giusta scossa ed è decisivo nella rimonta con due assist.

Hojlund 7 - L'intesa con Zapata è tutta da costruire e appena esce il compagno di reparto trova il gol-vittoria, con uno scavetto sull'uscita di Skorupski.

Pasalic 5 - Il croato non riesce mai a trovare la giusta posizione in campo e gira a vuoto per tutto il primo tempo senza incidere. Gasp lo leva e azzecca la mossa vincente.

IL TABELLINO

Bologna (4-3-3): Skorupski 6, Posch 5,5 (37' st Cambiaso sv), Soumaoro 5, Lucumi 6, Lykogiannis 5; Ferguson 5,5 (24' st Pyythia 5,5), Medel 6,5 (24' st Schouten 6), Dominguez 6; Orsolini 6,5, Sansone 5, Soriano 5 (23' st Aebischer 5,5). A disp.: Bardi, Raffaelli, Sosa, Moro, Raimondo. All.: Thiago Motta 5,5

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6, Toloi 6 (43' st Djimsiti sv), Palomino 6 (32' st Demiral 6), Scalvini 6, Hateboer 5 (1' st Zappacosta 6,5), De Roon 6, Koopmeiners 6,5, Ruggeri 6, Pasalic 5 (1' st Boga 7,5), Hojlund 7, Zapata 5,5 (11' st Ederson 6). A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Okoli, Lookman, Zortea, Soppy. All.: Gasperini 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 6' Orsolini (B), 2' st Koopmeiners (A), 13' st Hojlund (A)

Ammoniti: De Roon (A), Pasalic (A), Medel (B), Lykogiannis (B), Dominguez (B)

Espulsi: -

Note: Prima del fischio di inizio un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli

LE STATISTICHE

Riccardo Orsolini (32 reti, 18 assist) è uno dei tre giocatori italiani nati dal 1° gennaio 1997 che sono stati coinvolti in almeno 50 reti in Serie A, insieme a Federico Chiesa e Nicolò Barella.

Quinto gol da fuori area per Teun Koopmeiners in Serie A. Da quando milita in Serie A (2021/22), solamente Ruslan Malinovskyi e Fabian Ruiz (entrambi sei) hanno realizzato più gol dalla distanza dell’olandese nella competizione (cinque).

Il Bologna ha perso una partita di Serie A al Dall’Ara per la prima volta da settembre 2021 (0-1 v Empoli).

Il Bologna è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (20).

Jeremie Boga ha fornito due assist in un singolo match di Serie A per la prima volta in carriera. In generale, solo contro il Verona (tre) ha servito più passaggi vincenti che contro i rossoblù nella competizione (due).

Terzo gol in questa Serie A per Rasmus Højlund: il classe 2003 è il giocatore straniero più giovane che vanta almeno tre reti in questa Serie A.

L’Atalanta ha vinto una gara in Serie A per la prima volta da ottobre 2022 (2-0 v Empoli al Castellani).

Il Bologna ha incassato due reti in un match casalingo di Serie A per la prima volta da maggio 2022 (sconfitta 3-1 contro il Sassuolo).

I tre gol realizzati da Rasmus Højlund in questo campionato sono arrivati fuori casa. Nei cinque grandi campionati europei, solamente Jamal Musiala del Bayern Monaco (quattro) e l’unico più giovane e con più reti fuori casa rispetto all’atalantino (tre).

Quinto gol in 17 presenze per Teun Koopmeiners in questa Serie A: il centrocampista ha già realizzato un gol in più di quelli siglati nell'intero scorso campionato (quattro reti in 30 presenze).

Jeremie Boga ha partecipato attivamente a un gol in Serie A per la prima volta dopo 470 giorni (passaggio vincente con la maglia del Sassuolo contro la Salernitana).

Il gol segnato da Riccardo Orsolini (5:09) è il gol più veloce subito dall'Atalanta in Serie A da quello realizzato da Antonio Sanabria (3:25) il 27 aprile 2022.

250ª partita di Rafael Tolói con la maglia dell'Atalanta, contando tutte le competizioni.