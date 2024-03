Joshua Zirkzee, il sogno continua: convocato dall'Olanda per la prima volta

LA CHIAMATA

Il ct Koeman lo ha inserito tra i 30 convocati per le sfide contro Scozia e Germania. L'Europeo nel mirino

La stagione da sogno di Joshua Zirkzee si è arricchita di un nuovo capitolo, tutto arancione. L'attaccante del Bologna, trascinante con gol e assist e al centro delle voci di mercato da mesi, è stato convocato per la prima volta dall'Olanda in vista delle amichevoli di preparazione a Euro 2024 impostate dal ct Koeman. Un sogno che si realizza per il centravanti rossoblù che conferma la qualità di una stagione fino a questo momento sopra le righe. In attesa di capire dove giocherà in futuro Zirkzee potrà indossare l'agognata maglia Oranje.

Il ct olandese ha chiamato a sé una lista allargata di giocatori per fare le ultime valutazioni in vista di Euro 2024, ma proprio essendo la prima chiamata in assoluto con la nazionale maggiore dell'Olanda Joshua Zirkzee può sognare. Le sue prestazioni con il Bologna di Thiago Motta e un modo tutto nuovo di interpretare il ruolo del centravanti non sono passate inosservate al ct Koeman che ha risposto all'appello indiretto lanciato dal giocatore pochi giorni prima.

Zirkzee, infatti, tecnicamente potrebbe giocare anche per la Nigeria ma ha sempre escluso di voler prendere in considerazione alternative al rappresentare l'Olanda: "Il mio sogno è sempre stato la nazionale olandese ed Euro 2024 non è necessariamente un bivio. Se non sarò convocato, guarderò oltre". Non c'è stato bisogno, l'attesa telefonata è arrivata.

ZIRKZEE OBIETTIVO DI MERCATO: MILAN E NON SOLO

Difficilmente Joshua Zirkzee resterà al Bologna anche nella prossima stagione, ma sull'attaccante olandese incombe il Bayern Monaco che vanta un diritto di recompra fissato a 40 milioni di euro. La società bavarese potrebbe decidere di riscattare il giocatore visto anche l'enorme interesse intorno all'olandese sul mercato per poi cederlo al migliore offerente in giro per l'Europa e le squadre spasimanti, a partire dal Milan, non mancano.