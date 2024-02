Bologna, Thiago Motta: "Futuro? Le emozioni hanno un peso"

BOLOGNA

Il tecnico rossoblù alla vigilia del match col Verona: "Ormai giochiamo per qualcosa di più grande di noi"

Thiago Motta torna a parlare del suo futuro e manda un messaggio alle big che lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione, Milan e Juve su tutte: "Quando sarà il momento di prendere una decisione questi fattori avranno un peso - ha detto il tecnico del Bologna in conferenza, con riferimento all'iniziativa di un tifoso che ha aperto una petizione per il suo rinnovo di contratto -. Sono sì un professionista, ma sono umano, ho un lato emotivo. Ringrazio la gente di Bologna per questo affetto, ma ora è tempo di pensare solo al Verona e di fare un'altra grande partita per renderli felici".

Al momento, dunque, la testa è solo sulla sfida col Verona e l'obiettivo è quello di conservare il quarto posto (attualmente in coabitazione con l'Atalanta): "Ormai giochiamo per qualcosa di più grande di noi - ha proseguito l'allenatore -. Domani sera però servirà avere massima concentrazione. Il Verona è una delle squadre più in forma, viene dal pareggio con la Juventus e da quando si è chiuso il mercato non è mai stato messo sotto da nessuno. Ha un grande allenatore, che ha dato al gruppo identità e consapevolezza riguardo a come devono giocare e soprattutto per cosa".

