Bologna-Lazio, sorpresa Mihajlovic: il serbo sarà in panchina

Il Dall'Ara lo aspetta, 23mila persone sono pronte ad abbracciarlo forte e lui ci sarà: Sinisa Mihajlovic torna in panchina per la sfida contro la 'sua' Lazio. Il tecnico del Bologna ha sostenuto in mattinata le ultime analisi, poi l'atteso via libera dei medici dell’Ospedale Sant’Orsola per la terza presenza del tecnico serbo dopo quella di Verona e quella di Bologna-Spal.