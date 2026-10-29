Bologna, Palladino viaggia a due punti a partita: i rossoblù sono rinati con il "riparatore"

Palladino ha ricompattato uno spogliatoio spaccato da alcune questioni interne. Alcuni interpreti non avevano preso di buon grado la gestione di Domenico Tedesco. Tra Lazio, Atalanta, Sassuolo e Napoli, l'ex ct del Belgio aveva agguantato all'ultimo il pari contro i neroverdi. Anche la fortuna, talvolta, ha voltato le spalle al tecnico calabro. Ma l'avvicendamento ha solo che giovato al Bologna, che con la nuova guida tecnica ha ottenuto solo vittorie in trasferta (tre su tre) e per un tempo, al Dall'Ara, aveva spaventato l'Inter con fisicità e verticalità, prima di cadere sotto i colpi dei campioni d'Italia.