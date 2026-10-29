Milan, 464,6 mln di ricavi nell'esercizio 2025/26, rosso di 24 mln

Si è svolta oggi l'assemblea degli azionisti del Milan, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati del Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2026, approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso settembre. "Il Gruppo chiude l'esercizio 2025/26 con ricavi pari 464,6 milioni di euro e un risultato netto negativo per circa 24 milioni - si legge in una nota del club rossonero - La solidità del modello di business sviluppato negli ultimi anni, insieme alla disciplina finanziaria e all'efficienza operativa, ha consentito al Club di assorbire una parte significativadell'impatto economico dell'assenza dalle competizioni europee. Positivo l'andamento commerciale, con ricavi da sponsorizzazioni superiori a 100 milioni e una media di oltre 72mila spettatori a partita, la più alta della Serie A per il secondo anno consecutivo. Le fondamenta poste negli ultimi anni consentono ora al Club di accelerare una nuova fase di investimenti, sostenuta dall'impegno di lungo periodo di RedBird e dal modello owner-operator, che combina capitali, competenze operative e capacità di execution per accompagnare la crescita e la competitività del Club". Dopo l'acquisizione dell'area di San Siro nel novembre 2025, "la presentazione del progetto architettonico in programma oggi segna un'ulteriore tappa fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio. Un progetto strategico, accelerato grazie alla visione e alle competenze di RedBird, destinato a trasformare l'esperienza dei tifosi, generare nuove opportunità di ricavo e rafforzare la capacità del Club di competere ai massimi livelli", prosegue il Milan, che per il secondo anno consecutivo pubblica "il proprio Report di Sostenibilità contestualmente al bilancio, proseguendo un percorso consolidato di rendicontazione delle proprie attività in ambito ESG. Il Club è stato il primo club calcistico italiano non quotato ad allineare la pubblicazione dei due documenti, rafforzando il proprio impegno verso trasparenza e responsabilità. Attraverso Fondazione Milan, il Club valorizza il potere del calcio come strumento di cambiamento sociale positivo, promuovendo educazione, inclusione e benessere e creando opportunità per giovani e comunità in Italia e nel mondo".