BOLOGNA-MONZA 2-1

Serie A, Bologna-Monza 2-1: Palladino ribalta Juric e si gode il terzo successo consecutivo

I rossoblù rimontano il penalty di Varela: Skorupski poi para un altro tiro dagli undici metri a Cutrone

31 Ott 2026 - 17:01
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Prosegue il momento positivo in campionato del Bologna, rivitalizzato dalla cura Palladino. Reduci dal grande successo di San Siro contro il Milan, i rossoblù battono 2-1 pure il Monza nella 10ª giornata di Serie A e collezionano così la terza vittoria consecutiva: a decidere il match al Dall’Ara sono il gol di Pobega, il rigore di Bernardeschi e la parata di Skorupski sul penalty di Cutrone nel finale di partita, mentre ai brianzoli non basta il vantaggio del solito Varela (altro tiro dagli undici metri). L’avvio di gara non è però dei più semplici per i felsinei, visto che Zanotti fischia subito un calcio di rigore a favore del Monza, per un contatto tra Theate e Dany Mota: il Var conferma la decisione dell’arbitro e Varela fa 1-0 dal dischetto al 6’, siglando quello che è il suo nono gol in nove partite. Il Bologna però non ci sta e al 33’ pareggia i conti con Pobega, autore di un gran sinistro al volo su azione da corner. Goglichidze rischia invece tantissimo in avvio di secondo tempo, intervenendo direttamente su Cambiaghi al limite dell’area: né il direttore di gara né il Var ravvedono però gli estremi per l’espulsione, con la squadra arbitrale che torna poi protagonista al 59’. Il Var richiama infatti Zanotti al monitor per mostrargli una trattenuta in area di Lucchesi su Theate e arriva quindi l’assegnazione del penalty, trasformato da Bernardeschi nel 2-1 emiliano. I colpi di scena non sono però ancora finiti: sempre il Var si mette nuovamente in contatto con l’arbitro per un on-field review e Zanotti concede il terzo rigore della partita, per un fallo di mano di Zortea. Cutrone si porta allora sul dischetto all’81’, ma Skorupski gli para il tiro: non irresistibile il calcio dell’ex Como, ben letto dal polacco. Il Bologna sale quindi a 14 punti in classifica, mentre a 7 resta il Monza.

IL TABELLINO

Bologna (3-4-3): Skorupski 7; Vitik 6 (75’ Darmian 6), Casale 6, Theate 5,5; Zortea 5 (82’ Amondarain sv), Ferguson 6, Pobega 7 (75’ El Azzouzi 6), Miranda 7; Bernardeschi 6,5 (82’ Dovbyk sv), Odgaard 5,5 (64’ Mbangula 5,5), Cambiaghi 6. A disp.: Pessina, Happonen, Alhassane, Helland, Heggem, Libra, Moro, Orsolini. All.: Palladino

Monza (3-4-2-1): Tornqvist 6; Kouadio 5,5 (66’ Toure 6), Lucchesi 5, Goglichidze 5,5; Birindelli 6, Colombo 5,5 (66’ Mout 6), Foe-Ondoa 5,5, Mangas 5,5; Zeballos 5,5 (46’ Robinson 5,5), Mota 6 (71’ Ngonge 5,5); Varela 6,5 (71’ Cutrone 4). A disp.: Strajnar, Thiam, Akinsanmiro, Antov, Bakoune, Carboni, Ciurria, Colpani, Forson. All.: Juric

Arbitro: Zanotti
Marcatori: 6’ rig. Varela (M), 33’ Pobega (B), 59’ rig. Bernardeschi (B)
Ammoniti: Mangas (M), Odgaard (B), Pobega (B), Lucchesi (M), Zortea (B), Toure (M), Amondarain (B)
Note: 81’ rig. parato da Skorupski (B) a Cutrone (M)
 

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