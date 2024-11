Bologna: out Aebischer, El Azzouzi, squalificato Pobega

Il Bologna ha ripreso questa mattina gli allenamenti dopo la sconfitta casalinga in Champions League con il Lille. Allenamento defaticante per i giocatori impiegati mercoledì sera, sessione regolare per tutti gli altri. Le prove di formazione in vista dell'anticipo in programma sabato alle 20.45 al Dall'Ara con il Venezia inizieranno domani. Italiano dovrà comunque fare a meno nel prossimo turno di campionato sui centrocampisti Aebischer ed El Azzouzi, oltre a Cambiaghi, alle prese con la rieducazione dopo l'intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio. Probabile l'impego in mediana, al fianco di Freuler, di Moro, dato che Pobega dovrà scontare un turno di squalifica dopo la doppia ammonizione con la Lazio e che Ferguson è stato impiegato per l'intera sfida con il Lille, alla prima da titolare dopo l'intervento al ginocchio di aprile