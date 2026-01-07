Bologna, Italiano: "Periodo negativo, volevamo una classifica diversa"

© italyphotopress
"Partita molto migliore rispetto alla prestazione di Milano. In questo momento non riusciamo a buttarla dentro, gli altri troppo facilmente ci fanno gol". Vincenzo Italiano mastica amaro dopo il ko del suo Bologna in casa contro l'Atalanta: "È un periodo così, dobbiamo ritrovare gli elementi che fanno la differenza. Venti giorni fa c'era gente brillante, con grande entusiasmo, abbiamo smarrito quello - ha spiegato il tecnico - Rispetto all'Inter gara diversa, ma non basta per il Bologna di poco tempo fa. Testa bassa, lavorare, dobbiamo tornare ad andare a mille e trovare la chiave giusta per tornare ad essere arrembanti. Lavorando, passerà".
La vittoria in campionato manca da fine novembre? "Bisogna essere realisti, abbiamo incontrato squadre in grande forma e sono stati superiori a noi in certi aspetti. Poco tempo fa eravamo diversi, stiamo iniziando a recuperare qualche giocatore importante, ma in questo momento non basta. Periodo negativo, ma serve grande pazienza. Volevamo una classifica diversa, abbiamo quasi toccato la vetta della classifica, ma c'è tutto il tempo per tornare e ripartire".