Bologna, Italiano: "Periodo negativo, volevamo una classifica diversa"

La vittoria in campionato manca da fine novembre? "Bisogna essere realisti, abbiamo incontrato squadre in grande forma e sono stati superiori a noi in certi aspetti. Poco tempo fa eravamo diversi, stiamo iniziando a recuperare qualche giocatore importante, ma in questo momento non basta. Periodo negativo, ma serve grande pazienza. Volevamo una classifica diversa, abbiamo quasi toccato la vetta della classifica, ma c'è tutto il tempo per tornare e ripartire".