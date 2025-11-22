Inter, Red Bull nuovo Global Energy Drink: il comunicato

“Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo di Partnership con Red Bull, un brand riconosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di innovare e ispirare performance di altissimo livello. Questa collaborazione, che unisce due icone globali che condividono visione internazionale e una grande ambizione, porterà nuova energia per raggiungere insieme importanti traguardi. Questa sinergia porterà valore anche ai nostri tifosi, che vivranno un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di energia nel sostenere la nostra squadra”, le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano".