Bologna, Italiano: "Acceleriamo, contro il Verona per il rilancio"

Il Bologna di Vincenzo Italiano si prepara a recuperare domani, al Bentegodi, la gara con il Verona saltata per la Supercoppa e chiuderanno così il girone di andata. "Non è una partita spartiacque per l'Europa, ma sicuramente abbiamo bisogno di aggiungere punti alla nostra classifica e dare continuità alla prova di Como", dice il tecnico rossoblù alla vigilia. La vittoria in serie A al Bologna manca dal 22 novembre a Udine e nell'ultimo mese e mezzo i bolognesi sono scivolati al nono posto, a 7 punti dal Como sesto.
"Dobbiamo accelerare, abbiamo la possibilità di rimediare", insiste Italiano, che esprime fiducia sul rilancio della sua squadra, nonostante Lucumi e Bernardeschi ai box Cambiaghi squalificato (per due giornate) dopo il fallo di reazione contro il Como. "Ma Bernardeschi avrà un controllo il 21 e sperando che sia tutto ok dal giorno dopo tornerà ad allenarsi in gruppo, abbiamo ritrovato Freuler, che è il cervello della squadra, Skorupski è rientrato".
In un Bologna a caccia di rilancio, Italiano punta sulla voglia di riscatto di Odgaard sulla trequarti e Dominguez sulla sinistra, oltre che di Orsolini: "Jens può darci una mano per attaccare il blocco basso del Verona e Dominguez sta tirando fuori gli artigli per dimostrare il suo valore e Orso ha già vissuto momenti in cui si è inceppato, ma la sua storia racconta che ne è sempre uscito". Aspettando rinforzi dal mercato, Italiano e il Bologna sono chiamati a ripartire: "In difesa siamo un po' scoperti perchè abbiamo tre centrali per due posti, ma questo sta pensando la società".