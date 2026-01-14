Bologna, Italiano: "Acceleriamo, contro il Verona per il rilancio"

In un Bologna a caccia di rilancio, Italiano punta sulla voglia di riscatto di Odgaard sulla trequarti e Dominguez sulla sinistra, oltre che di Orsolini: "Jens può darci una mano per attaccare il blocco basso del Verona e Dominguez sta tirando fuori gli artigli per dimostrare il suo valore e Orso ha già vissuto momenti in cui si è inceppato, ma la sua storia racconta che ne è sempre uscito". Aspettando rinforzi dal mercato, Italiano e il Bologna sono chiamati a ripartire: "In difesa siamo un po' scoperti perchè abbiamo tre centrali per due posti, ma questo sta pensando la società".