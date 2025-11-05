Logo SportMediaset

Bologna, Heggem: "Brann squadra aggressiva"

05 Nov 2025 - 22:40
© Getty Images

© Getty Images

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Brann, Torbjorn Heggem è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole del difensore del Bologna: "So quanto siano importanti le partite europee per i club norvegesi. Il Brann è una squadra aggressiva e fino ad ora ha fatto bene in questa competizione, quindi penso che farà una prestazione di livello. Loro ci somigliano, giocano con il baricentro alto e vogliono avere il pallone. Sono interessato a capire come si comporteranno quando affronteranno una squadra sulla carta più forte di loro". 

