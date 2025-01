Bologna, da gennaio maglia in regalo a tutti i nuovi nati nel comune

“La città è lieta di accogliere le nuove nate e i nuovi nati nella grande famiglia dei Bolognesi, una comunità fatta di persone, sentimenti, sport, cultura, storia e tanto altro: per manifestare la nostra partecipazione a questo momento così speciale, abbiamo condiviso l’iniziativa del Bologna FC 1909 di consegnare un omaggio dal grande valore simbolico per le emozioni che lo sport regala ad ogni età, per il valore educativo della pratica sportiva e perché crediamo sia importante prendersi cura delle persone e della comunità e l’attività sportiva è un bel modo per farlo”, è il commento dell’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.