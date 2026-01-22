Bologna-Celtic: tafferugli fra tifoserie nei dintorni del Dall'Ara, interviene la polizia

Momenti di tensione e scontri fra le tifoserie di Bologna e Celtic nei dintorni dello stadio Dall'Ara qualche ora prima della sfida di Europa League. A metà pomeriggio la polizia è dovuta intervenire nei pressi di un bar in via Andrea Costa, dove un gruppo di circa 40 supporter scozzesi erano entrati e avevano cominciato a litigare animatamente con alcuni tifosi locali. L'arrivo delle pattuglie della polizia ha riportato la situazione alla calma e non risultano feriti gravi. Un nutrito gruppo di ultras scozzesi è stato fermato e identificato dalla polizia e la loro condotta è al vaglio. Altri contatti fra tifoserie, con spintoni e lanci di oggetti, si sono verificati anche in via Irma Bandiera.